Массовые протесты в Албании связаны с общеевропейским экономическим кризисом, на фоне которого положение правительства премьер-министра Эди Рамы становится всё более нестабильным, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с KP.