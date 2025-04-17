В Липецком горсовете предлагают закрепить за каждым памятником ответственного

«Увидели что-то не так с ними – позвонили – сделали. Все в ручном режиме, такого быть не должно!» - заявил первый вице-спикер горсовета при обсуждении с коллегами судьбы установленных в Липецке памятников, обелисков, мемориальных досок, которые, как правило, открываются с помпой, а за дальнейшим их состоянием порой следят от случая к случаю и не всегда хорошему.