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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

В Липецком горсовете предлагают закрепить за каждым памятником ответственного

В Липецком горсовете предлагают закрепить за каждым памятником ответственного

«Увидели что-то не так с ними – позвонили – сделали. Все в ручном режиме, такого быть не должно!» - заявил первый вице-спикер горсовета при обсуждении с коллегами судьбы установленных в Липецке памятников, обелисков, мемориальных досок, которые, как правило, открываются с помпой, а за дальнейшим их состоянием порой следят от случая к случаю и не всегда хорошему.

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