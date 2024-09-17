В России не хватает около 200 тысяч мусорных площадок

В России нет единой системы по созданию и содержанию мест накопления отходов. Об этом на заседании Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассказал его глава Дмитрий Кобылкин 17 сентября.
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