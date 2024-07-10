Три источника стресса современных женщин

НК

Наталья Климова

Смотря какая женщина. Простые, обычные тоже есть - они живут так же, для них ничего не изменилось. А есть принцессы, которым все должны. Там уж точно одни стрессы - ни один мужчина не справляется с их хотелками. Пока 18 лет - хоть какие то папики имеются. Но это временно, поигрался и бросил. А куда деваться этим принцессам после 30 лет ? К глупым родителям ехать, которые их этому научили ? Так они тоже не смогут их обеспечить. Остается только истерить и понты показывать.