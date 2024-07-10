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Три источника стресса современных женщин

Три источника стресса современных женщин

Время от времени слышу мнение, что современные женщины стали слишком слабыми и нервными. Мол, раньше-то и белье в поле стирали, и детей в проруби рожали, и 90-е пережили с одним хозяйственным мылом, и ничего.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Смотря какая женщина. Простые, обычные тоже есть - они живут так же, для них ничего не изменилось. А есть принцессы, которым все должны. Там уж точно одни стрессы - ни один мужчина не справляется с их хотелками. Пока 18 лет - хоть какие то папики имеются. Но это временно, поигрался и бросил. А куда деваться этим принцессам после 30 лет ? К глупым родителям ехать, которые их этому научили ? Так они тоже не смогут их обеспечить. Остается только истерить и понты показывать.
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15 час.
Валерий Кривошеев
По словам автора, получается нашим матерям и бабушкам значительно легче жилось, чем нынешнему поколению. Хотел бы я посмотреть на эту Мурену, поменяйся она местами с женщинами прошлого века!
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3 час.

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