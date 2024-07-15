Лидеры крупных компаний-заказчиков России и стран СНГ пообщались на клубной встрече ПМСОФТ

3 июля 2024 года ГК ПМСОФТ организовала вторую клубную встречу лидеров отрасли из компаний-заказчиков и EPC-подрядчиков России и стран СНГ в рамках Высшей лиги Проектного контроля «Ресурсы и производительность в строительных проектах».