Лидеры крупных компаний-заказчиков России и стран СНГ пообщались на клубной встрече ПМСОФТ

3 июля 2024 года ГК ПМСОФТ организовала вторую клубную встречу лидеров отрасли из компаний-заказчиков и EPC-подрядчиков России и стран СНГ в рамках Высшей лиги Проектного контроля «Ресурсы и производительность в строительных проектах».
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