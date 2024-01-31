«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

Все эти потомки слишком много получили от Союза, пользуясь именами героических дедов и прадедов и возомнили себя неприкасаемыми и недосягаемыми, элитой. Но пришло время проверки на вшивость, и эти вши в испуге поползли из страны, которая их вскормила на обетованную родину к таким же как они. Нужно чётко сказать и понять, что заслуги прадедов не распространяются на их потомков, лишить привилегий и запретить упоминать их имена в корыстных целях. А эта вошь по имени Дария, должна быть признана инагентом и наказана по закону с предварительным решением гражданства России.

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Она психическая, то есть с неустойчивой психикой и поэтому подвержена влиянию своего супруга - бывшего психолога израильской разведслужбы МОССАД с украинскими корнями Михаил Золотаренко. Однако на её имя у нее есть свой бизнес в России, ООО НТК " АВАНТ (Юридический адрес 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19 корп. 2, эт 2 пом 128 ком 7.) который приносит доход. Учредителями ООО НТК "АВАНТ" являются: Волков Геннадий Степанович, Богданова Дарья Алексеевна. Поэтому непонятно кто её прикрывает в Москве. В 2022 году среднесписочная численность работников ООО НТК "АВАНТ" составила 1 человек. Видимо в лице её руководителя Чебряковой Веры Сергеевны. В 2022 году организация получила выручку в сумме 12 млн руб., что на 6,3 млн руб., или на 34,4%, меньше, чем годом ранее. Чистые активы ООО НТК "АВАНТ" по состоянию на 31.12.2022 составили 10,7 млн руб. По всей видимости ничего не производит и не оказывает никаких услуг, дутая фирма поэтому полагаю занимаются отмыванием денег. Зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал проверить на предмет госизмены высказывания Богдановой. Внизу на фото носатые Д Богданова и её муж еврей майдаун М Золотаренко. 🤣😂