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Петербургский дневник

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Петербуржцы оформили в Сбере за июнь кредиты на частное строительство на три миллиарда рублей

Петербуржцы оформили в Сбере за июнь кредиты на частное строительство на три миллиарда рублей

Жители Северо-Запада получили рекордное количество кредитов Количество выданных Сбербанком кредитов на индивидуальное жилищное строительство в СЗФО растёт ежемесячно с начала года и в первый месяц лета достигло исторического максимума – 1900 (6,1 миллиарда рублей).

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