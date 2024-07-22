Петербуржцы оформили в Сбере за июнь кредиты на частное строительство на три миллиарда рублей

Жители Северо-Запада получили рекордное количество кредитов Количество выданных Сбербанком кредитов на индивидуальное жилищное строительство в СЗФО растёт ежемесячно с начала года и в первый месяц лета достигло исторического максимума – 1900 (6,1 миллиарда рублей).