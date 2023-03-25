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Эксперт Сивков: применение Киевом урановых снарядов приведет к страшным последствиям

Эксперт Сивков: применение Киевом урановых снарядов приведет к страшным последствиям

Великобритания обещает поставить на Украину бронебойные боеприпасы с урановым сердечником, однако использование этих снарядов Вооруженными силами Украины приведет к локальной экологической катастрофе.

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