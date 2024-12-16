Филипп Киркоров подал иск на 2,6 млн руб. к гендиректору строительной компании

Певец Филипп Киркоров подал в Арбитражный суд столицы иск более чем на 2,6 млн руб. к генеральному директору строительной компании «РБ Хауз» Николаю Беляну, сама компания привлечена к судебному разбирательству в качестве третьего лица, следует из картотеки дел суда.