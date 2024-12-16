Политика как он...
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Политика как она есть

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Филипп Киркоров подал иск на 2,6 млн руб. к гендиректору строительной компании

Филипп Киркоров подал иск на 2,6 млн руб. к гендиректору строительной компании

Певец Филипп Киркоров подал в Арбитражный суд столицы иск более чем на 2,6 млн руб. к генеральному директору строительной компании «РБ Хауз» Николаю Беляну, сама компания привлечена к судебному разбирательству в качестве третьего лица, следует из картотеки дел суда.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Мужику наверно 60 скоро, а все с побрякушками на пальцах. Состарился, а мозг остался детским.
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17 час.

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