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Дебютный гол Мостового принес «Локомотиву» победу над «Балтикой»

Дебютный гол Мостового принес «Локомотиву» победу над «Балтикой»

Московский ФК «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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