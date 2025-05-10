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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тардиф ожидает в мае-июне получить рекомендации МОК по допуску сборной России на Олимпиаду‑2026

Тардиф ожидает в мае-июне получить рекомендации МОК по допуску сборной России на Олимпиаду‑2026

«МОК в процессе смены президента. Но мы недавно провели с ними встречу, и я почти уверен, что в конце мая или начале июня мы получим четкие рекомендации от МОК.

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