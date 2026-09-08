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Пономарев об «Авангарде»: «Когда лидеры получают травмы, многие не понимают, что делать – чуть падает уверенность. Как будто не можем эмоционально провести сильный матч»

Нападающий « Авангарда » Василий Пономарев поделился мнением о травмах в команде. По ходу матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:4) повреждение получил форвард Майкл Маклауд, ставший седьмым выбывшим из-за травмы игроком в команде.

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