Минэнерго: в аграрных регионах необходимо сдерживать цены на дизельное топливо Наталья МарковаМинистерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям заняться сдерживанием цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных районах страны.
Минэнерго: в аграрных регионах необходимо сдерживать цены на дизельное топливо Наталья МарковаМинистерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям заняться сдерживанием цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных районах страны.
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