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Нефилимы - библейские гиганты

Нефилимы - библейские гиганты

Интересная газета. Мир непознанного Нефилимы - библейские гиганты Многие наверняка слышали слово "нефилим".

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Юрий Ильинов
Сколько потребуется времени, чтобы «Вояджер-2» оказался на расстоянии одного светового года от Земли? «Вояджер-2» — один из самых быстрых зондов, когда-либо построенных человеком. На июль 2021 года скорость аппарата относительно Солнца составляет 55 000 км/ч, или 15,4 км/с. Однако несмотря на то, что корабль движется очень быстро и уже проделал немалый путь, в ближайшее время он не окажется на расстоянии 1 светового года от Земли. Считаем, когда же он преодолеет этот рубеж

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