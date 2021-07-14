ЭксклюзивПрогрессНефилимы - библейские гигантыИнтересная газета. Мир непознанного Нефилимы - библейские гиганты Многие наверняка слышали слово "нефилим".Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСколько потребуется времени, чтобы «Вояджер-2» оказался на расстоянии одного светового года от Земли? «Вояджер-2» — один из самых быстрых зондов, когда-либо построенных человеком. На июль 2021 года скорость аппарата относительно Солнца составляет 55 000 км/ч, или 15,4 км/с. Однако несмотря на то, что корабль движется очень быстро и уже проделал немалый путь, в ближайшее время он не окажется на расстоянии 1 светового года от Земли. Считаем, когда же он преодолеет этот рубежКомментировать
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