Поляки начали усиленно укреплять границу с Россией и Беларусью

Польская сторона начала усиливать пограничные рубежи с Россией и Беларусью. Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что уже начаты работы по рытью рвов и траншей и строительству бункеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии