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Пронедра

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Обводнение торфяников снижает рост выбросов CO2 при потеплении климата

Обводнение торфяников снижает рост выбросов CO2 при потеплении климата

Осушённые торфяники выделяют значительно больше углекислого газа в ответ на потепление, чем хорошо увлажнённые.

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