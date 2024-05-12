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Петербургский дневник

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Кандидат на пост министра спорта Михаил Дегтярев заявил, что занятия физкультурой и спортом для детей должны быть бесплатными

Кандидат на пост министра спорта Михаил Дегтярев заявил, что занятия физкультурой и спортом для детей должны быть бесплатными

Претендент на эту должность ранее был губернатором Хабаровского края Кандидат на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярев на заседании профильного комитета Госдумы заявил, что главный акцент при работе будет делать на массовом спорте.

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