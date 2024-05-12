Кандидат на пост министра спорта Михаил Дегтярев заявил, что занятия физкультурой и спортом для детей должны быть бесплатными

Претендент на эту должность ранее был губернатором Хабаровского края Кандидат на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярев на заседании профильного комитета Госдумы заявил, что главный акцент при работе будет делать на массовом спорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии