РБК: 80% россиян считают, что в их регионе слишком много мигрантов

В России 80% граждан уверены, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. За год число граждан, считающих, что количество мигрантов в стране избыточно, стало больше на 21%, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса hh.
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