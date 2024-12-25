Прорвали «неприступную оборону» Киева и ночью ракеты загнали нациков под землю Юлия СоколоваВ три часа ночи на столицу Украины обрушился очередной ракетный удар, оставивший после себя тревожное эхо в душах киевлян.
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