Антимракобес: н...
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  • Владимир
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К 2050 году число случаев болезни Паркинсона в мире вырастет на 112%

К 2050 году число случаев болезни Паркинсона в мире вырастет на 112%

Международная команда ученых составила модель распространения болезни Паркинсона к 2050 году и спрогнозировала, что к этому времени с болезнью будут жить 25,2 миллиона человек — на 112% больше, чем в 2021 году.

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