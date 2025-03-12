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Царьград

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Армия России начала бои за Суджу: свежие сводки с фронтов СВО

Армия России начала бои за Суджу: свежие сводки с фронтов СВО

Активные боевые действия ведутся на всех направлениях.За минувшие сутки штурмовым подразделениям армии России удалось освободить в Курской области сразу несколько населённых пунктов.

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