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Защитник «Арсенала» Холдинг подписал 3-летний контракт с «Кристал Пэлас»

Защитник «Арсенала» Холдинг подписал 3-летний контракт с «Кристал Пэлас»

27-летний защитник стал игроком «Кристал Пэлас». Контракт с ним подписан на три года. Холдинг перешел в «Арсенал» в 2016 году из «Болтона» и провел за «канониров» 162 матча.

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