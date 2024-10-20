Российские войска вошли в село Вишнёвое, стремясь к окружению Селидово На Покровском направлении в течение нескольких дней наблюдалось снижение интенсивности боевых действий.
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Российские войска вошли в село Вишнёвое, стремясь к окружению Селидово На Покровском направлении в течение нескольких дней наблюдалось снижение интенсивности боевых действий.
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