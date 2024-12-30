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Почему хохлы терпят свой режим

Почему хохлы терпят свой режим

Сегодня, оглядываясь назад, многие задаются вопросом — как может существовать то, что существует вна Украине? Еще во времена Порошенко казалось, что вот-вот, и эта халупа упадет.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Смоется ГНИДА под крыло США....
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14 час.
Анфиса Иванова
Почему хохлы терпят свой режим ?  Потому что этот режим и есть эти хохлы!  Вот себя они, т.е.режим, и терпят, любят.
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14 час.
Светлана
А кому он там нужен? Отработаный материал. Второй раз не используешь)
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11 час.

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