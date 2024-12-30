Сегодня, оглядываясь назад, многие задаются вопросом — как может существовать то, что существует вна Украине? Еще во времена Порошенко казалось, что вот-вот, и эта халупа упадет.
Почему хохлы терпят свой режим
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Смоется ГНИДА под крыло США....
Ответить
14 час.
Анфиса Иванова
Почему хохлы терпят свой режим ? Потому что этот режим и есть эти хохлы! Вот себя они, т.е.режим, и терпят, любят.
Ответить
14 час.
Светлана
А кому он там нужен? Отработаный материал. Второй раз не используешь)
Ответить
11 час.
Свежие комментарии