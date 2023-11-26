Россия лидирует в радиоэлектронной борьбе на Украине — The Economist

Британское издание The Economist называет радиоэлектронную борьбу «менее обсуждаемой слабостью» Киева, поскольку Москва в течение многих лет уделяла огромное внимание использованию своего ВПК для производства и разработки впечатляющего спектра средств РЭБ.
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