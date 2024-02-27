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Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США

Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США

Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США Ольга ВайленкоНедавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа вызвали новую волну разногласий и обсуждений вокруг принца Гарри, привлекая внимание к его отношениям с королевской семьей и возможным будущим в Америке, сообщают журналисты сайта pronedra.

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