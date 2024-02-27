Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США Ольга ВайленкоНедавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа вызвали новую волну разногласий и обсуждений вокруг принца Гарри, привлекая внимание к его отношениям с королевской семьей и возможным будущим в Америке, сообщают журналисты сайта pronedra.