В Вашингтоне явно не поймут причины увольнения генерального прокурора Костина. Человек трудоустраивал людей с инвалидностью и нетрадиционной ориентацией (в последнем уверены все, кому приходилось сталкиваться с работой прокуроров).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии