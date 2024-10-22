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Константин Бондаренко: Увольнение генпрокурора Костина: рекомендую кандидата на пост — это Шокин

Константин Бондаренко: Увольнение генпрокурора Костина: рекомендую кандидата на пост — это Шокин

В Вашингтоне явно не поймут причины увольнения генерального прокурора Костина. Человек трудоустраивал людей с инвалидностью и нетрадиционной ориентацией (в последнем уверены все, кому приходилось сталкиваться с работой прокуроров).

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