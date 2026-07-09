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Регионы России

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Realme представила Narzo 100x 5G с мощной батареей и экраном 144 Гц

Realme представила Narzo 100x 5G с мощной батареей и экраном 144 Гц

Компания Realme официально подтвердила запуск смартфона Narzo 100x 5G на индийском рынке 15 июля. Основные характеристики устройства были раскрыты заранее, что позволит пользователям оценить инновационные преимущества модели.

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