Земельный участок в Ступине стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю

В Ступине реализовали на торгах самый бюджетный на прошлой неделе участок земли площадью 6,5 сотки. Его сдали в аренду за 724 тысячи рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии