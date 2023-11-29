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Земельный участок в Ступине стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю

Земельный участок в Ступине стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю

В Ступине реализовали на торгах самый бюджетный на прошлой неделе участок земли площадью 6,5 сотки. Его сдали в аренду за 724 тысячи рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

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