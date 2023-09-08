Немецкий аналитик назвал металлоломом поставляемые Украине танки Leopard 1

Танки Leopard 1, поставляемые Украине, на самом деле представляют из себя старый металлолом. Об этом заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в беседе с швейцарским радио и телевидением SRF в четверг, 7 сентября.
Танки Leopard 1, поставляемые Украине, на самом деле представляют из себя старый металлолом. Об этом заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в беседе с швейцарским радио и телевидением SRF в четверг, 7 сентября.
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