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Закон, порядок, государство

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В учебных центрах ВВО военнослужащие по призыву приступили к обучению на мультимедийных тренажерах

В учебных центрах ВВО военнослужащие по призыву приступили к обучению на мультимедийных тренажерах

Теоретическая и практическая подготовка осуществляется по специальной разработанной программе, которая включает в себя применение компьютеризированных тренажеров.

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