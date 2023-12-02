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Царьград

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Чиновники Миньяра давят на хозяйку срубленной ёлки

Чиновники Миньяра давят на хозяйку срубленной ёлки

История со спиленным деревом в Челябинской области получила любопытное продолжение.Елена Шалдина, в огороде которой сотрудники местной администрации без разрешения спилили ель, выложила в социальные сети продолжение истории.

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