Чиновники Миньяра давят на хозяйку срубленной ёлки

История со спиленным деревом в Челябинской области получила любопытное продолжение.Елена Шалдина, в огороде которой сотрудники местной администрации без разрешения спилили ель, выложила в социальные сети продолжение истории.
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