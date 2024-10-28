Подростку обещали заплатить за поджог локомотивов в российском городе

16-летний подросток из Рязани хотел поджечь локомотивы, чтобы получить деньги, но не смог Неизвестный из сети связался с 16-летним юношей из Рязани и предложил ему поджечь локомотивы за денежное вознаграждение.
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