Захарова раскритиковала США за привлечение заключенных к тушению пожаров: «Это лицемерие»

МОСКВА, 12 января, ФедералПресс. Представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания ситуацию с лесными пожарами в южной Калифорнии, выразив возмущение по поводу использования заключенных для борьбы с огнем.
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