Володин: Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

Штрафы могут составить до 600 тысяч рублейГосдума в ближайшее время начнет рассматривать законопроект об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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