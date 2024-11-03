Володин: Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

Штрафы могут составить до 600 тысяч рублейГосдума в ближайшее время начнет рассматривать законопроект об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.