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Он совсем ничего не понимает. Поведение Зеленского вызвало ярость в США

Он совсем ничего не понимает. Поведение Зеленского вызвало ярость в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

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Комментарии
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Eduard
Он делает то,что Англия навязывает,это же ясно!
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15 час.
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