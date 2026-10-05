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Газета.ру

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Стоматолог Давидян: энергетики вредят зубной эмали и увеличивают риск кариеса

Стоматолог Давидян: энергетики вредят зубной эмали и увеличивают риск кариеса

Энергетические напитки могут навредить не только сердечно-сосудистой системе, но и зубам. Кислоты и большое количество свободных сахаров в составе увеличивает риск развития кариеса и эрозии эмали.

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