Риттер: Украина прекратит свое существование, если ударит по Москве и Петербургу

Если ВСУ решат атаковать Москву или Санкт-Петербург, сама Украина перестанет существовать. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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