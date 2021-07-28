Разно Всяко

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Девушка без макияжа

Девушка без макияжа

Моя подруга работает визажистом. Она может изменить внешность человека с помощью макияжа до неузнаваемости.

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олег коннов
Это же какая она страшная если муж ее пугается??? Хотя ... Писала то ведь подруга :)
Одиссей
да нет.... похоже на правду... я, грешный - дело, еще в студенческие годы было - как-то довольно долго колебался и вглядывался в свою тогдашнюю подружку: мол-де, она - не она, когда той вздумалось радикально поменять раскрас. До сих пор помню свое тогдашнее идиотское состояние. А барышня была красоткой - тут неча наговаривать. Эхххх!!!! )))))

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