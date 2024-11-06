Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Российский истребитель пятого поколения, совершил первый полет в Китай

Российский истребитель пятого поколения, совершил первый полет в Китай

Фото: Airshow China 2024 Важные новости России за неделю  сообщают о том, что впервые истребитель пятого поколения Су-57 принимает участие в Airshow China 2024, крупнейшей аэрокосмической выставке, которая проходит в Чжухае.

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