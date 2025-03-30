Лидеры ОАЭ, Ирака и Туниса обменялись поздравлениями по случаю Ид аль Фитр

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян обменялся приветствиями по случаю праздника Ид аль Фитр в ходе телефонных звонков с президентом Исламской Республики Мавритания Мухаммедом ульд Шейхом Эль-Газуани, президентом Тунисской Республики Кайсом Саидом, премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Шиа аль-Судани, 30 марта сообшает WAM.
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