Русские войска закрепились в Кондрашовке: ожесточенные бои продолжаются

Русские войска успешно закрепились в Кондрашовке, вытесняя противника с северных окраин. Эксперт Марочко сообщил о боях за Петропавловку и Степовую Новоселку, а в Колесниковке украинским войскам нанесено огневое поражение и возвращены утраченные позиции.