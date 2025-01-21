Парламент Словакии 21 января рассмотрит вотум недоверия правительству Фицо

Парламент Словакии во вторник, 21 января, в Национальном совете рассмотрит вотум недоверия правительству премьера Роберта Фицо, инициированный оппозицией, по мнению которой он имеет тесные связи с Россией.
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