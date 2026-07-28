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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о 1-м туре РПЛ: «Зенит» и «Спартак» больше всего впечатлили – у команд есть тренеры. Соболев – одна из главных фигур в «Зените»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев выделил игру « Зенита » и « Спартака » в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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