Несмотря на разгромные рецензии критиков, фильм «Minecraft в кино» оказался хито...

Несмотря на разгромные рецензии критиков, фильм «Minecraft в кино» оказался хитом прокатаРазгромные рецензии критиков не помешали фильму «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie) по мотивам популярной блоковой песочницы Minecraft от Mojang на релизе увлечь мирового зрителя.
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