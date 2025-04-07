Несмотря на разгромные рецензии критиков, фильм «Minecraft в кино» оказался хито...

Несмотря на разгромные рецензии критиков, фильм «Minecraft в кино» оказался хитом прокатаРазгромные рецензии критиков не помешали фильму «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie) по мотивам популярной блоковой песочницы Minecraft от Mojang на релизе увлечь мирового зрителя.