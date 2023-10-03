Лицом в пол: сотрудники ФСБ поймали в Челябинске мигранта — международного террориста

Приезжий был участником незаконного вооружённого формирования.Схватили боевика: сотрудники регионального УФСБ России вычислили мигранта, который занимался незаконной деятельностью на территории нашей страны.
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