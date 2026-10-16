Густая сливочная уха из красной рыбы — сытный и согревающий суп с мягким бархатистым вкусом. Сочетание нежного лосося, сладости лука-порея и богатого бульона делает это блюдо настоящей классикой северной кухни.
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