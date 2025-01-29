Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге «Самые медийные лица российского спорта-2024», в котором нападающий «Зенита» Александр Соболев обошел бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
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