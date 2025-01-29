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Губерниев: «Конечно, Соболев медийнее Хабиба. Тот уже давно закончил, его популярность — шлейф былых побед»

Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге «Самые медийные лица российского спорта-2024», в котором нападающий «Зенита» Александр Соболев обошел бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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