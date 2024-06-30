WhatsApp прекращает поддержку старых устройств: полный список

Решение позволит разработчикам мессенджера улучшить функциональность и безопасность приложения.В связи с необходимостью сосредоточения на современных технологиях и обеспечения лучшего пользовательского опыта, WhatsApp, принадлежащий компании Meta (в России признанной экстремистской и запрещенной), объявил о прекращении поддержки более чем 40 устаревших моделей смартфонов в 2024 году.