15 товаров настолько низкого качества, что их нельзя не показать в сети

Сколько раз вы заказывали что-то онлайн, а полученный товар вас разочаровал? Или сколько раз купленная вами новая вещь ломалась после первого использования? Обувь, одежда, столовые приборы и даже бытовая техника — похоже, производители больше не создают вещи, которые служат долго.
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