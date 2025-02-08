15 товаров настолько низкого качества, что их нельзя не показать в сети

Сколько раз вы заказывали что-то онлайн, а полученный товар вас разочаровал? Или сколько раз купленная вами новая вещь ломалась после первого использования? Обувь, одежда, столовые приборы и даже бытовая техника — похоже, производители больше не создают вещи, которые служат долго.